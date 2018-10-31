إطلاق اسم شهيدين على مدرستين في "ناصر والفشن" ببني سويف

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة بني سويف، برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، على إطلاق أسم الشهيد مجند قوات مسلحة "محمد حامد حسان شرف" على مدرسة بوش الإبتدائية بنات بمدينة ناصر، والشهيد رقيب شرطة "هاني بشير عبدالله حسب النبي" على مدرسة الوكيلية الابتدائية بالشراهنة مركز الفشن.



جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكرى لمحافظة بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.