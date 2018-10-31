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"أبو كبسولة" يستقبل جمهوره بالإسكندرية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:19 م
أبو كبسولة يستقبل جمهوره بالإسكندرية
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شيماء عطية
 
قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد عرض "أبو كبسولة "من إنتاج فرقة الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح   ل 15 ليلة جديدة للمرة الرابعة على التوالي و ذلك نظرا للإقبال الجماهيري الكبير الذي يشهده العرض، ليستمر العرض يوميا في تمام الثامنة و النصف مساء ماعدا الثلاثاء، على ان يكون يوم الاثنين ماتينيه في تمام الخامسة مساء بناء على رغبة الجمهور. 

يذكر أن عرض " أبو كبسولة" قد تم افتتاحه في عيد الأضحى المبارك، و قد حقق نجاحا جماهيريا لافتا منذ افتتاحه، بالاضافة الى نجاحه النقدي، يدور العرض فى إطار كوميدى اجتماعى حول مخترع إخترع  كبسولة يستطيع الشخص عند تناولها أن يشبع تماما، و تتولى الأحداث. 

"أبو كبسولة" من بطولة مصطفى أبو سريع ، حسن عبد الفتاح، علاء زينهم ، نورين كريم ، إسلام عبد الشفيع ، أحمد السيد وأبطال فرقة الأسكندرية ، ألحان كريم عرفة، توزيع موسيقي أيمن التركي، أشعار مصطفى أبو سريع ، ديكور وملابس وائل عبدلله ، إضاءة إبراهيم الفرن،إستعراضات محمد ميزو، من تأليف محمد الصواف، و إخراج محمد مرسي.
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