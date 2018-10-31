كارتيرون يحذر لاعبي الأهلي من "التاريخ" قبل مواجهة الترجي

طالب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعبي الفريق بعدم النظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين «الأهلي والترجي» قبل المباراة التي تجمع بينهما يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب، كما طالبهم بالتعامل مع مواجهتي الترجي على أنهما أول مباراة تجمع بين الفريقين، وأن عليهم أن يقدموا أفضل ما لديهم؛ من أجل الفوز باللقب بعد الوصول إلى المباراة النهائية في دوري الأبطال.





وأوضح المدرب الفرنسي أن وصول الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا جاء بفضل الكثير من العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلك، ولكن في نفس الوقت الأهلي دائماً ما ينظر إلي الفوز بالألقاب في جميع البطولات وليس الوصول للنهائيات.





وجدد باتريس كارتيرون، ثقته في قدرة لاعبيه ورغبتهم في إسعاد جماهير النادي، وأنه حاول مع جهازه المعاون التحضير جيداً لهذه المواجهة؛ لتجهيز جميع اللاعبين على المستوى الفني والبدني والنفسي.





وأكد المدرب الفرنسي احترامه لفريق الترجي كمنافس وصل إلى نهائي البطولة، وأن الأهلي دائماً يحترم المنافسين.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي على استاد برج العرب يوم 2 نوفمبر المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

