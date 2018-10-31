ضبط عاطل بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح أبيض في الغردقة

تمكنت مباحث قسم شرطة أول الغردقة، من القبض على عاطل، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر.



تلقى اللواء أشرف عزالعرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "م ي ع" بحوزته 30 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالي.



وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبلغ المالي متحصلات البيع والسلاح للدفاع عن النفس.



وتحرر عن ذلك المحضر رقم 13908 جنح قسم أول شرطة الغردقة، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.