تخصيص 872 مترا لمشروعات خدمية بـ"ناصر والفشن وسمسطا" في بني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، موافقة المجلس التنفيذي، برئاسة المحافظ المستشار هاني عبد الجابر، على تخصيص 872 مترًا مربعًا، لإقامة مشروعات في التعليم والصحة والبريد، بمراكز "الفشن وناصر وسمسطا".



وأكدت المحافظة، في بيان لها، أن المجلس وافق على تخصيص قطعة أرض مساحتها 572 متر مربع، ملك للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن لإقامة وحدة صحية بقرية جزيرة الوكيلية التابعة لمجلس قروي أبسوج.



ووافق المجلس على تخصيص مساحة متر مربع، داخل سور الوحدة المحلية لقرية بني عدي مركز ناصر، لإقامة مكتب بريد، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200 متر مربع بقرية مازورة مركز سمسطا لاقامة مدرسة مجتمعية تقوم ببنائها مؤسسة مصر الخير.



جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي، بديوان عام المحافظة، بحضور اللواء جرير مصطفى مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، والعقيد محمد جمعة حجازي، المستشار العسكرى لمحافظة بني سويف، الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ بني سويف، واللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، واللواء تامر أبو النجا، السكرتير العام المساعد، فضلا عن رؤساء المدن ومديري المصالح الحكومية.



وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف المالى والتنفيذى للعام المالى الحالى 20172018 لمشروعات الخطة الاستثمارية في الفترة من أول يوليو 2018 حتى 29 أكتوبر الجاري، للانفاق على أنشطة مد وتدعيم الكهرباء ورصف طرق وتحسين البيئة والنظافة العامة والأمن والاطفاء والمرور وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.



وشّدد المحافظ على اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للإسراع بتنفيذ كافة المشروعات الخدمية التنموية المدرجة بالخطة وفق التوقيتات المحددة مع المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي لتلك المشروعات والوقوف أولًا بأول على معوقات التنفيذ "إن وجدت" وتذليلها حفاظا على موازنة المحافظة والاستفادة من أية مخصصات يمكن أن يستفيد منها أبناء المحافظة من هذه المشروعات في العديد من المرافق والخدمات الحيوية.