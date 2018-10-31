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عاجل - السعودية | تنفيذ القصاص في قاتل طارق الرشيدي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 12:13 م
عاجل - السعودية | تنفيذ القصاص في قاتل طارق الرشيدي
وزارة الداخلية
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الفجر السعودي
 

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نفذت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بالمدينة المنورة، بعد قتله مواطن بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

 

وقالت الوزارة، في بيان لها: "قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية. وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

 

أقدم عبدالله بن مرزوق بن نهائي الرشيدي -سعودي الجنسية - على قتل طارق ابن فهيد بن مصيبيح الرشيدي - سعودي الجنسية- وذلك بطعنه عدة طعنات بسكين مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

 

تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

 

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عبدالله بن مرزوق بن نهائي الرشيدي -سعودي الجنسية - اليوم الأربعاء 22 / 2 / 1440هـ في السجن العام بمنطقة المدينة المنورة.

 

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