حكايات اليوم..الحريري يتولى رئاسة وزراء لبنان.. ورحيل مصطفى محمود

شهدت جميع بلدان العالم، في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر، أحداث عالمية مؤثرة، وذكريات جمة، بعضها توج بالاحتفال كالأحداث السعيدة والمواليد، والاحتفالات الهامة، والبعض الآخر خيم عليه الحزن، كالأحداث الحزينة والوفيات، وفي ذكرى الحدث، يستعيد الجميع تلك الذكريات، ومن بينها؛ إلغاء اتفاقية الجلاء، فضلًا عن رحيل مصطفي محمود.

إلغاء اتفاقية الجلاء

وفي مثل هذا اليوم 31 آكتوبر من عام 1956م، فرنسا والمملكة المتحدة تبدأن حملة قصف على مصر لإرغامها على فتح قناة السويس، ومصر تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إنجلترا وفرنسا إثر العدوان الثلاثي، كما أعلنت إلغاء اتفاقية الجلاء الموقعة عام 1954.

انتخاب عبد الله السلال رئيسًا لليمن

عبد الله يحيى السلال، هو أول رئيس للجمهورية العربية اليمنية في الفترة 1962 – 1967. الميلاد في قرية شعسان مديرية سنحان محافظة صنعاء عام 1917. إلتحق بمدرسة الأيتام بصنعاء عاصمة اليمن آنذاك عام 1929، وبعد إتمامة للمرحلة الثانوية سافر إلى العراق عام 1936 في بعثة عسكرية أرسلها حاكم اليمن وقتها الإمام يحيى حميد الدين حيث دخل الكلية العسكرية العراقية وتخرج فيها برتبة ملازم ثان عام 1939.

شارك في ثورة الدستور عام 1948 بقيادة عبد الله الوزير حيث قتل الإمام يحيى، ثم سُجن على إثرها كما أعدم الإمام أحمد بن يحيى الذي تولي الحكم بعد أبيه الكثير ممن شاركوا في الانقلاب.

أخرجه ولي العهد سيف الإسلام محمد البدر حميد الدين-الإمام لاحقا- من السجن وكانت هذه غلطة ولي العهد التي قد يقال أنها كلفته عرشه. وبعدها أصبح رئيس الحرس لولي العهد وقد كان مشتركا في تنظيم الضباط الأحرار ولم يكن يعلم الإمام البدر بهذا فقربه إليه أكثر.

رفيق الحريري يتولى رئاسة وزراء لبنان

وفي مثل هذا اليوم 31 أكتوبر من عام 1992م، تولى رفيق الحريري، رئاس لبنان، حيث كان يعتبر من كبار رجال الأعمال في العالم، وهو يحمل الجنستين اللبنانية والسعودية.

لعب دورًا مهمًا في إنهاء الحرب الأهلية اللبنانية وإعمار لبنان بعدها، وقام بالعديد من الأعمال الخيرية وكان أشهرها تقديم منح طلابية للدراسات الجامعية لأكثر من 36000 شاب وشابة من كل الطوائف اللبنانية على مدى 20 عامًا، إضافة إلى تقديم المساعدات لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان ومساعدة دور الأيتام والعجزة وإنقاذ جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية من الديون.

مصطفي محمود

رحل الفيلسوف والكاتب المصري مصطفى محمود، في مثل هذا اليوم 31 أكتوبر من عام 2009م، وهو مصطفى كمال محمود حسين آل محفوظ، من الأشراف وينتهي نسبه إلى علي زين العابدين. توفي والده عام 1939 بعد سنوات من الشلل، درس الطب وتخرج عام 1953 وتخصَّص في الأمراض الصدرية، ولكنه تفرغ للكتابة والبحث عام 1960.

تزوج عام 1961 وانتهى الزواج بالطلاق عام 1973م، رزق بولدين هما "أمل" و"أدهم".

أمين هويدي

كما رحل العسكري والسياسي المصري أمين حامد هويدي، عن عالمنا في 2009م، حيث تخرج في الكلية الحربية وانضم إلى تنظيم الضباط الأحرار ليشارك في ثورة 23 يوليو 1952م، وتولى رئاسة المخابرات العامة المصرية ووزارة الحربية في عهد جمال عبد الناصر.

يوم الهالوين

الهالووين أو عيد القدّيسين هو احتفال يقام في ليلة 31 أكتوبر، من كل عام عشية العيد المسيحي الغربي عيد جميع القديسين.

وتعتبر عشية جميع القديسين احتفال مسيحي متأثر من تقاليد مهرجانات الحصاد في ثقافة السلتيك، مع احتمال وجود جذور وثنية ممكنة، وخاصًة من مهرجان الغايلي سامهاين.

وتشمل تقاليد عيد الهالوين خدعة وطقس يعرف باسم خدعة أم حلوى، والتنكر في زي الهالوين، والتزيين، ونحت القرع ووضع فوانيس جاك، ومشاعل الإضاءة، وزيارة المعالم السياحية المسكونة، وقراءة القصص المخيفة ومشاهدة أفلام الرعب.