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"البنك المركزى التركى" يتوقع ارتفاع تضخم المواد الغذائية بنحو 30%

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:55 ص
البنك المركزى التركى يتوقع ارتفاع تضخم المواد الغذائية بنحو 30%
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

توقع محافظ البنك المركزي في تركيا اليوم الأربعاء، أنّه من المتوقع ارتفاع التضخم في أسعار المواد الغذائية التركية إلى نحو 30% بحلول نهاية العام الجارى، حيث اضطر إلى الإعلان عن سلسلة من التوقعات المعدلة بشكل حاد

 

ووفقاً لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، قال مراد ستينكايا، في حديثه حول تقرير التضخم الفصلي للبنك، إنّ معدل التضخم في نهاية العام من المرجح أن يكون 23.5% هذا العام بعد انخفاض سعر العملة بشكل مؤلم.

 

وتعدّ تلك الأنباء مقلقة للرئيس التركي رجب أردوغان، الذي يواجه الانتخابات المحلية في شهر مارس، حيث رفعت "ستينكايا" توقعات التضخم في أسعار الغذاء في نهاية العام من 13% إلى 29.5%، مما يوحي بأن تكلفة المواد الغذائية قد ترتفع أكثر بعد زيادة شهر سبتمبر، حيث زاد تضخم الأسعار 28%.

وقال ستينكايا، إنّ البنك المركزي يتوقع أن ينخفض ​​التضخم إلى 15.2% بنهاية عام 2019 و 9.3% بحلول نهاية عام 2020، مشيراً إلى أنّ هدف التضخم الرسمي للبنك هو 5%.

 

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