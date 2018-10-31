جنود أمريكيون يتسببون في انقطاع العاصمة الآيسلندية من البيرة

تسبب 6 آلاف جندي أمريكي تواجدوا في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، في عطلة الأسبوع بحدوث أزمة في المواد الكحولية.

أمضى الجنود الأمريكيون عطلة الأسبوع في العاصمة الآيسلندية، تحضيرا للمشاركة في تدريبات حلف شمال الأطلسي المعروفة باسم "Trident Juncture"، في الفترة الممتدة من 25 أكتوبر و حتى 7 نوفمبر.

لتعاني حانات العاصمة الآيسلندية من نقص حاد في مشروب "البيرة"، الأمر الذي دفع حانات المدينة للاتصال بالمعمل المحلي من أجل تزويدها بكميات إضافية، بحسب ما نقل موقع "newsweek".

وتتمتع البيرة المحلية بطلب كبير من العسكريين في الوقت الذي تحظى فيه بيرة من نوع "Gull" بشعبية كبيرة.

وتعتبر هذه المناورات الحربية لأكبر من نوعها لحلف شمال الأطلسي" الناتو" منذ انهيار الاتحاد السوفيتي.

ويشارك في المناورات 50 ألف جندي من 29 دولة من أعضاء الحلف، بالإضافة لمشاركة كل من السويد وفنلندا.

وكان الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، قد علق على هذه المناورات بأنها لا تعتبر امتدادا للحرب الباردة، وإنما من أجل زيادة القدرة الأمنية للحلف.

من جهتها وصفت الخارجية الروسية مشاركة كل من السويد وفنلندا في المناورات ما هي إلا محاولة لضم الدولتين للتحالف مما سيؤدي إلى تدهور الوضع في المنطقة.