"جوجل" تضيف ملصقات جديدة للوحة مفاتيحها

أضافت شركة "جوجل" ملصقات مصغرة للوحة مفاتيحها "Gboard"، على غرار emoji، وتعد هذه النسخة الملصقة من الرموز التعبيرية قابلة للتخصيص بحيث يمكنك جعلها تبدو مثلك إذا أردت.





كل ما عليك فعله هو التقاط صورة شخصية، وemoji سيستخدم Minis خوارزميات التعلم الآلي في جوجل لاقتراح لون البشرة ونمط الشعر والملامح الأخرى، والتي ستتمكن بعد ذلك من تخصيص الطريقة التي تريدها.





كما أن هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها لتخصيص الملصقات على غرار الرموز التعبيرية المصغرة، مثل التجاعيد، النمش، النظارات، قبعة البيس بول.



