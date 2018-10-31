ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"جوجل" تضيف ملصقات جديدة للوحة مفاتيحها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
جوجل تضيف ملصقات جديدة للوحة مفاتيحها
طباعة
 
أضافت شركة "جوجل" ملصقات مصغرة للوحة مفاتيحها "Gboard"، على غرار emoji، وتعد هذه النسخة الملصقة من الرموز التعبيرية قابلة للتخصيص بحيث يمكنك جعلها تبدو مثلك إذا أردت. 

كل ما عليك فعله هو التقاط صورة شخصية، وemoji سيستخدم Minis خوارزميات التعلم الآلي في جوجل لاقتراح لون البشرة ونمط الشعر والملامح الأخرى، والتي ستتمكن بعد ذلك من تخصيص الطريقة التي تريدها.

كما أن هناك العديد من الخيارات التي يمكنك استخدامها لتخصيص الملصقات على غرار الرموز التعبيرية المصغرة، مثل التجاعيد، النمش، النظارات، قبعة البيس بول.

ووفقًا لجوجل، يبدأ تطبيق Emoji Minis الجديد اليوم في جميع لغات Gboard والبلدان، على أجهزة أندرويد وiOS. 
المزيد عن: ملصفات جديدة لوحة المفاتيح على غرار emoji جوجل تقنية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 11:00:56 AM