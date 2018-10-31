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سولاري يقود ريال مدريد للبحث عن الاستفاقة أمام مليلية في كأس إسبانيا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:20 ص
سولاري يقود ريال مدريد للبحث عن الاستفاقة أمام مليلية في كأس إسبانيا
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الفجر الرياضي
 
يواجه فريق ريال مدريد الإسباني نظيره فريق مليلية في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا في أولى مباريات المدير الفني الجديد سولاري مع الملكي في الثامنة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم.


وقد تبدو الأمور، سهلة نسبيا على ريال مدريد أمام فريق مليلية أحد أندية دوري الدرجة الثالثة الإسباني ، حيث يبحث عن الخروج من النفق المظلم الذي يعيش فيه الفريق منذ رحيل نجمه الأول البرتغالي كريستيانو رونالدو والذي رحل لليوفي.


وتلقى الملكي خسارة مذلة أمام برشلونة بخمسة أهدافٍ لهدف في الكلاسيكو، والذي جمع بينهما في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني ، ليتراجع بذلك ترتيب الميرينجي إلى المركز التاسع برصيد 14 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن خيتافي الثامن، ونقطة عن سيلتا فيجو العاشر، وتفصله 7 نقاطٍ كاملة عن البلاوجرانا المتصدر، وتمت إقالة لوبتيجي مدرب الريال عقب الخسارة مباشرة.

المزيد عن: مليلية كأس ملك إسبانيا كأس إسبانيا سولاري ريال مدريد
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