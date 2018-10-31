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ارتفاع الناتج المحلى الإسبانى فى الربع الثالث لـ2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
ارتفاع الناتج المحلى الإسبانى فى الربع الثالث لـ2018
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 0.6% في الربع الثالث بين يوليو وسبتمبر، وبنسبة 2.5% على أساس سنوي.

 

ويأتي هذا النمو متماشياً مع تقديرات السوق، وفقا لمسح أجرته وكالة "رويترز" ومعدل الربع السابق، وكلاهما ارتفع بنسبة 0.6%.

 

وفقاً للبيانات الأولية التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء، فإنّ مساهمة الطلب الخارجي كانت -0.5 نقطة لكل النشاط الاقتصادي، مع تحسن قدره ثلاثة أعشار مقارنة بالربع السابق.

 

وكانت المنظمات الوطنية والدولية قد حذرت لأسابيع من أن التوترات العالمية بشأن الحرب التجارية وعدم الوضوح السياسي قد يبطئان الاقتصاد الإسباني أكثر من المتوقع.

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