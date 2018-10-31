حزب إسلامى باكستانى يطالب بقتل قضاة أفرجوا عن مسيحية متهمة بازدراء الدين

طالب حزب إسلامي متشدد في باكستان اليوم الأربعاء، بقتل كبير قضاة المحكمة العليا وقاضيين أخرين بعد إلغائهم حكم الإعدام ضد امرأة مسيحية كانت أدينت بتهمة ازدراء الدين الإسلامى.





كما دعا زعيم حزب "تحريك- لببك" إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان بشأن قضية "أسيا بيبي"، التي أمرت الإفراج عنها من قبل إحدى لجان المحكمة العليا صباح اليوم.

وقال المتحدث بإسم الحزب "إعجاز أشرفى"، إن رئيس المحكمة العليا، محمد أفضال قدري، قد أصدر الفتوى التي تقول إنّ رئيس المحكمة العليا وكل من أمر بإطلاق سراح "آسيا" يستحق الموت".

وأطلق الحزب احتجاجات في الشوارع تسد الطرق في المدن الكبرى لإدانة الحكم الذي رحب به المدافعون عن حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة رويترز.