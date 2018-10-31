ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

حزب إسلامى باكستانى يطالب بقتل قضاة أفرجوا عن مسيحية متهمة بازدراء الدين

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:27 ص
حزب إسلامى باكستانى يطالب بقتل قضاة أفرجوا عن مسيحية متهمة بازدراء الدين
صورة أرشيفية
طباعة
خاطر عبادة
 

 طالب حزب إسلامي متشدد في باكستان اليوم الأربعاء، بقتل كبير قضاة المحكمة العليا وقاضيين أخرين بعد إلغائهم حكم الإعدام ضد امرأة مسيحية كانت أدينت بتهمة ازدراء الدين الإسلامى.


كما دعا زعيم حزب "تحريك- لببك" إلى الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عمران خان بشأن قضية "أسيا بيبي"، التي أمرت الإفراج عنها من قبل إحدى لجان المحكمة العليا صباح اليوم.

 

وقال المتحدث بإسم الحزب "إعجاز أشرفى"، إن رئيس المحكمة العليا، محمد أفضال قدري، قد أصدر الفتوى التي تقول إنّ رئيس المحكمة العليا وكل من أمر بإطلاق سراح "آسيا" يستحق الموت".

 

وأطلق الحزب احتجاجات في الشوارع تسد الطرق في المدن الكبرى لإدانة الحكم الذي رحب به المدافعون عن حقوق الإنسان، وفقاً لوكالة رويترز.

 

المزيد عن: عالم حزب إسلامى باكستانى تحريك لبيك باكستان باكستان اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 11:00:56 AM