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النمسا ترفض الانضمام لاتفاقية الهجرة الدولية

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:25 ص
النمسا ترفض الانضمام لاتفاقية الهجرة الدولية
المستشار النمساوي سيباستيان كورتس
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وكالات
 

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم قرارها عدم التوقيع على "الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والقانونية"، ملتحقة بذلك بالولايات المتحدة والمجر اللتين رفضتا التوقيع.

 

وأكد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس في تصريح صحفي أدلى به اليوم أن فيينا قررت عدم الانضمام إلى الاتفاقية.

 

ونقلت وسائل الإعلام النمساوية عن كورتس قوله إن الحكومة لن ترسل ممثليها إلى مراسم التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق في المغرب شهر ديسمبر المقبل، وستمتنع عن التصويت على الاتفاق في الأمم المتحدة العام المقبل.

 

وسبق أن صادق جميع الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة باستثناء الولايات المتحدة في يوليو الماضي على مشروع الاتفاق الجديد، لكن الحكومة المجرية التي يترأسها اليميني فيكتور أوربان رفضت لاحقا التوقيع، لتحذو بولندا حذوها في وقت لاحق.

 

وتهدف الوثيقة التي لا تحمل قوة ملزمة إلى تقليص عوامل الهجرة في العالم وحماية المهاجرين وتأمين طرق الهجرة الرئيسة.

 

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