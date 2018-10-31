خلال 24 ساعة.. ضبط 71 قضية تموينية في حملة مكبرة بالجيزة

شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.





وأسفرت جهود الحملة التي قادها العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، عن ضبط 71 قضية تموينية تنوعت في ضبط 17 عدم الإعلان عن أسعار، 15 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 13 إدارة منشأة بدون ترخيص، 24 إنتاج خبز ناقص الوزن، غش تجاري (مصنع سناكس غير صالح للاستخدام الآدمي بإجمالي 2 طن و282 كجم و71600 عبوة، مصنع مكملات غذائيه غير صالحة للاستخدام الآدمي بإجمالي 52540 عبوة، محل قطع غيار سيارات بدون فواتير ومغشوشة بإجمالي 256 قطعة فلتر سيارة، محل قطع غيار سيارات بدون فواتير ومغشوشة بإجمالي 489 قطعة رمان بلي، تجميع واستيلاء على ( دقيق بلدي ) مدعم من قبل الدولة بإجمالي 2 طن و750 كجم.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وباشرت النيابة التحقيقات.