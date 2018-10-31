مصرع شخص صدمته سيارة خلال عبوره محور الأوتوستراد

لقي شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره محور اﻷوتوستراد، ما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق للقادم من منزل كوبري التونسي اتجاه القلعة، وانتقلت أوناش المرور، لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في محور اﻷوتوستراد بوقوع حادث مروري، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.