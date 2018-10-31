محافظ القاهرة: تطوير منطقة شق الثعبان لتليق بمستوى منتج "الرخام"

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إنه يجري العمل على تطوير منطقة شق الثعبان لتصبح منطقة عالمية تليق بالمنتج الخاص بها "الرخام"، وذلك بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت على الفور في تطبيق إجراءات التطوير عقب وصول التكليفات.

وأضاف "عبدالعال"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى"، اليوم الأربعاء، أنه تم توقيع بروتوكولين بالأمس، أولهما مع جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات في المنطقة، والثاني مع هيئة التنمية الصناعية لإنشاء شركة مساهمة لإدارة هذه المنطقة بعد أعمال التطوير.