أمانة الرياض تتوعد "المقاول المحتال" بفيديو حاويات القمامة

أعلنت أمانة الرياض، اليوم الأربعاء، أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بخصوص واقعة احتيال مقاول باستبدال حاويات القمامة التالفة بأخرى جديدة لتصويرها ثم سحبها مرة أخرى.

وأكدت الأمانة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها قامت باتخاذ الإجراء اللازم لمحاسبة المقاول على هذا التصرف والتنبيه عليه بتنفيذ البلاغات بالوجه المطلوب.

وكان مغردون قد تداولوا مقطع فيديو رصد احتيال مقاول عبر استبدال الحاويات التالفة لالتقاط الصور ثم إعادتها لوضعها السابق.