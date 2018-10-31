تركيا: "تحييد" 4 أكراد في جنوب البلاد

أعلنت مصادر أمنية تركية، أن قوات الأمن تمكنت اليوم الأربعاء، من "تحييد" أربعة من عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في ولاية شرناق، جنوب شرقي البلاد.

ونقلت وكالة "الأنباء التركية الرسمية، عن المصادر، أن "طائرة دون طيار رصدت عدداً من الإرهابيين من المنظمة في منطقة جبل جودي بشرناق".

وأضافت "على الإثر، نفذت قوات الأمن عملية مدعومة بغطاء جوي، أسفرت عن تحييد أربعة" منهم.

وذكرت المصادر أن العملية ما زالت متواصلة في المنطقة.

ويشن الجيش التركي بصورة منتظمة غارات وعمليات أمنية، ضد مواقع الحزب داخل وخارج البلاد منذ يوليو 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها المسلح ضد الحكومة.

وتصنف تركيا "حزب العمال الكردستاني" منظمةً إرهابية انفصالية.