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بلقيس تفتتح الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 10:14 ص
بلقيس تفتتح الحفل الختامي لتحدي القراءة العربي
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الفجر الفني
 

 أحيت النجمة بلقيس الحفل الختامي لمسابقة "تحدي القراءة العربي" الذي أقيم يوم الثلاثاء الواقع في 30 أكتوبر بحضور نخبة كبيرة من الشخصيات البارزة في دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقدّمت بلقيس خلال الحفل الذي يجمع ملايين الطلاب حول العالم على حبّ التعلّم والقراءة،  أغنية خاصة بالمناسبة مستوحاة من الأغنية الراسخة "افتح ياسمسم" التي كبر عليها العديد من الأجيال ومن ثم أشادت بدور الدّولة الإماراتية وحكامها على ترسيخ أهمية العلم والثقافة في الأجيال الجديدة.

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