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السعداء بتدريب حسام حسن لنادي بيراميدز

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:02 ص
السعداء بتدريب حسام حسن لنادي بيراميدز
حسام حسن
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محمود خميس
 
ارتفعت فرص بعض لاعبي نادي بيراميدز في المشاركة أساسيًا بالمباريات بعد تولي حسام حسن تدريب الفريق لثقته الشديدة فيهم في أوقات سابقة مع أندية أخرى وإشادته بمستواهم في الملاعب.

ويعد أحمد الشناوي أكثر اللاعبين سعادة بتولي حسام حسن تدريب بيراميدز لأنه الذي اكتشفه في المصري البورسعيدي وصعده للفريق الأول وكان دائم الإشادة به.

كما سيعود محمد حمدي وأحمد أيمن منصور وعمر جابر للمشاركة في المباريات بشكل أساسي لأنه اعتمد على الثنائي الأول في المصري وصعد الثاني للفريق الأول بالزمالك عندما كان مدربًا له.

وينتظر أحمد توفيق المشاركة في المباريات بشكل أساسي لأن حسام حسن اعتمد عليه عندما كان مدربًا للزمالك.




المزيد عن: محمد حمدي حسام حسن بيراميدز الدوري المصري اخبار الرياضة اليوم
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