عاجل.. نائب رئيس جنوب السودان يستقبل "مدبولي" في مطار جوبا

وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح اليوم، إلى العاصمة الجنوب سودانية جوبا، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الاحتفال بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام المنشط، والذي تقام مراسمه اليوم.





واستقبل رئيس الوزراء، في المطار تعبان دنج، نائب رئيس جنوب السودان، حيث أجريت مراسم استقبال شعبي، بحضور عدد من وزراء حكومة جنوب السودان.





واصطحب نائب رئيس جنوب السودان، رئيس الوزراء إلى صالة الاستقبال الرسمية، حيث أعرب دنج، عن تقدير شعب وحكومة جنوب السودان لمصر على إيفادها وفدًا رفيع المستوى، للمشاركة في الاحتفال، مؤكدًا امتنان حكومته للجهود المصرية في مساندة جنوب السودان منذ استقلالها.



