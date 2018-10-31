بالصور.. فساتين زفاف تل لإطلالة بسيطة ومختلفة يوم زفافك

قدمت العديد من الدور العالمية ماركات فساتين زفاف تول منفوشة أو بقصّات ناعمة لتجد العروس ما يناسبها، يوم زفافها.





ومن فساتين الزفاف التول بالقصّة الـBall Gown، أعجبنا فستان زفاف Amsale بالأكمام القصيرة، وكذلك فستان زفاف آن بيرغ Anne Barge المزين بالشك البرّاق.





كذلك قدمت ماركة انيس دي سانتو Ines di Santo فساتين زفاف مبهرة بالتول بقصّة منفوشة مع تطريزات برّاقة، وتنوعت القصّات بين فساتين أوف شولدر بالأكمام المنفوخة وكذلك صيحة الكاب.\





وأبدع بعض المصممين في تقديم فساتين زفاف تول منفوشة مستوحاة من فساتين أميرات القصص والحكايات، مثل فساتين إيلي صعب Elie Saab، فساتين زهير مراد Zuhair Murad، ومونيك لولييه Monique Lhuillier.





كما قدمت بعض الماركات فساتين زفاف تول ناعمة دون أي تفاصيل لافتة، مثل فستان زفاف Chantal Romano، وفساتين زفاف Willowby by Watters.





أما دار ماركيزا Marchesa، فصممت فستان تول بطبقات متدرجة الأطوال في التنورة، مع قصّة كاشفة للأكتاف Off Shoulder، وتميز التصميم بالنعومة والبساطة.



