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ريك مشار يصل العاصمة جوبا للمرة الأولى منذ عام 2016

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:26 ص
ريك مشار يصل العاصمة جوبا للمرة الأولى منذ عام 2016
ريك مشار
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وكالات
 

نقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن شهود عيان، الأربعاء، أن زعيم المتمردين في جنوب السودان ريك مشار وصل العاصمة جوبا للمرة الأولى منذ عام 2016.

 

كان مشار، النائب السابق للرئيس، فر إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة عام 2016 بعد نشوب قتال عنيف في جوبا أسفر عنسقوط مئات القتلى. وسافر مشار فيما بعد إلى جنوب إفريقيا حيث وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل حتى وقت سابق هذا العام.

 

وأصدر رئيس جنوب السودان، سلفا كير ميردت، عفواً عن ريك مشار وآخرين بعد توقيع اتفاق السلام النهائي في الخرطوم في أغسطس الماضي.

 

ووقع رئيس جنوب السودان ورئيس أكبر جماعة متمردة في بلاده، مؤخراً، اتفاقاً نهائياً لوقف إطلاق النار وتقاسم السلطة، وأشادا بحقبة جديدة من السلام طال انتظارها في أحدث دولة في العالم.

 

ودعا كير الجميع بصفته زعيم جنوب السودان إلى أن يكون هذا الاتفاق نهاية للحرب والصراع في بلاده.

 

أما ريك مشار، نائب كير السابق وزعيم المتمردين، فقال إن توقيع الاتفاق هو بمثابة احتفال ليس في جنوب السودان فحسب وإنما في العالم أجمع.

 

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، إلا أن الحرب الأهلية اندلعت بعد ذلك بعامين بين الحكومة التي يقودها كير وحركة متمردة يتزعمها مشار.

 

المزيد عن: عام 2016 ريك مشار المرة الأولى العاصمة جوبا
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