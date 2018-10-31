الطالع الفلكى الأربِعَاء 31/10/2018..دُرُوسَك المُسْتَفَادَة!





**القمر فى الرّبع الثّالث ، ويدخل الرّبع الرّابع فى السّادسة و40 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، القمر فى الأسد.

**فلكياً/هندياً: القمر فى السّرطان.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 23 أكتوبر - 22 نوفمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الميزان من 17 أكتوبر - 16 نوفمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة السّمَاك من 29 أكتوبر - 10 نوفمبر.





*اليوم 21 بَابَة قبطى، 31 تشرين أوّل رُومى ، 22 صَفَر ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -الرّاجل الجَدَع مَيِزْعَلْش عاللى رَاح ، ياخُد الهُدر ويُأف تَانِى على رِجْلِيه.(كامل أنور من فيلم الأيدى الناعمة-1963)





*القمر فى الأسد "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*القمر فى الرّبع الرّابِع:

الفصل الأخير من الشهر العربى القمرى، وقت تقفيل الحسابات ومُتابعة إنهاء آخر العمليّات والأعمال التى قمت بها، خلال الربع الأخير من الشهر القمرى عليك أن تكون قد تعلمت الدرس المُستفاد من التجارب التى مررت بها طوال الشهر، بإمكانك توظيف طاقة القمر الآخذ فى الإحتراق والمُناسبة للهدم فى إنهاء علاقات أزعجتك طوال الشهر، إنهاء عادة سيئة كالتدخين،إغلاق باب منزلك للتفرغ للتنسّك والعبادة خاصّةً أن القمر فى المحاق يتسبب فى شعور عام بالإحباط ، بالإمكان البدء ببعض التصورات لخطط الشهر القمرى الجديد التى قد ترغب فى تنفيذها بعد تخلصك من متاعب هذا الشهر ،تنظيف المنزل من الأغراض المعطوبة التى لم تعد نافعة وتشكّل عبئاً على المكان، التخلى عن هدف أو علاقة قمت مراراً وتكراراً بمحاولات كثيرة لإعادة الحياة لها دون جدوى، تقفيل أو تشميع الإتفاقات السابقة والعمل على إضفاء اللمسات الأخيرة عليها، والإستعداد للتخطيط للدورة القمريّة الجديدة مع ولادة القمر الجديد بمشيئة الله تَعَالى ،عليك أن تكون مُستعداً للإنفصال عن الماضى لتُفسح مكاناً ومجالا نظيفاً للخطط الوليدة الجديدة الخاصة بالقمرالجديد ، الآن مرحلة الإنغماس فى التنسّك والتفكير فى دروس الشهر المُنْصَرِم والإستفادة من الأخطاء لتفادى عدم تكرارها فى الشهر الجديد.





إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إعتزازك بنفسك يُعزّز من مركزك فى العمل لاسيّما وأنك لا تطلب سوى الإحترام والتقدير، تذكير البعض بالمسافات من وقتٍ لآخر بكل لباقة وأدب.





برج الثور: لغة أجنبيّة أو حرفة يدويّة تعشقها رُبما كانت سبباً فى قروش زيادة بالحلال ، كل الناس وُلِدُو صغاراً وكذلك المشاريع العملاقة تُولد صغيرة.

برج الجوزاء: إن شعرت أن علاقة أو صداقة بدأت تأخذ مَنْحىً مُؤذياً لك فتخلّ عنها فوراً وبكل هدوء ولطف ، الوحدة خيرٌ من جليس السّوء.





برج السّرطان: لا تقبل الأمور كما تُقدّم لك، لن تتأذى إن قمت بالسؤال لماذا؟كم؟ متى؟ قد يكون أسلوبنا الطيب مع الآخرين تشجيعاً للخطأ، المال السّايب.

برج الأسد: إن كنت تشعر ببطء فى تقدّمك ونجاحك فلاتنزعج كثيراً، مليمتر واحد من التقدّم الملموس والمأمُون أفضل ألف مرّة من تقدّم سريع محفوف بالفشل.





برج العذراء: إبتعد قدر جهدك عن الأماكن والأشخاص المشبوهين،إنتقِ الأصحاب والمعارف مِمّن لهم سُمعة نظيفة، مِن جاورْالسّعيد يسعد.





برج الميزان: الإعتدال مطلوب فى مشاعرك خصوصاً الغيرة والتى تبدو كالملح، القليل منها مطلوب والكثير منها مُؤذٍ للغاية.





برج العقرب: يُمكنك بإيقاف عادة سيئة كالتدخين أوالإفراط فى الطعام منذ اليوم و حتى نهاية الشهر القمرى، ثم قارن نفسك مع ولادة القمر الجديد لتشاهد الفرق.





برج القوس: لا ألم لامكسب، مقولة أجنبيّة مفادها أنّ الفحم بعد الضغط والحرارة الشديدة يتحول إلى ماس ثمين،لاتنزعج من مشاكل العمل فهى تراكم لخبراتك.





برج الجدى: الإحتمالات لمقابلتك لنصابين بياعين كلام مُرتفعة ، ليس كل مايلمع ذهباً ، هذا ينسحب على المساحيق الجميلة من الخارج فقط أو البدل اللامعة.

برج الدّلو: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أو تشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام والمُكمّلات الغذائيّة.





برج الحُوت: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات، إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.



