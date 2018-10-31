طرق لتهدئة إلتهاب الحلق عند الطفل

هناك مجموعة من الطرق والوصفات البسيطة لتهدئة التهاب الحلق عند طفلك الرضيع، ومنها:-





الغرغرة بالماء والملح

إذا كان طفلك كبيرًا بما يكفي ليستطيع الغرغرة هذه النصيحة مفيدة للغاية، فالماء بالملح يخففان من ألم الالتهاب بالحلق، فالملح هنا يعمل كمطهر ويساعد على التخلص من البكتيريا المسببة للالتهاب، ويقلل من البلغم الذي قد يعيق التنفس، وبالطبع الماء الدافئ يساعد على تهدئة الألم بصورة سريعة، اتبعي الخطوات التالية:

- ضعي ½ ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، ويمكنك وضع القليل من العسل كذلك لتحسين المذاق.

- اجعلي طفلك يتغرغر بهذا المحلول، وذكريه بألا يبلعه.

- كرري ذلك أكثر من مرة خلال اليوم.

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المشروبات الدافئة

شرب السوائل الدافئة يساعد على تقليل ألم الحلق الملتهب، بالإضافة إلى أنها تعمل على تروية الجسم وإبعاد خطر الجفاف وتساعد على التخلص من المخاط الزائد. وكذلك عند التهاب الحلق تصبح المنطقة جافة، وبالتالي شرب السوائل الدافئة تساعد على الترطيب وزيادة الشعور بالراحة.

ومن المشروبات التي يمكنك تقديمها لصغيرك الليمون الدافئ، والشوكولاتة الساخنة، والحليب الدافئ المحلى، والشوربة الخفيفة. وغالبًا ما يرفض الصغار عند الشعور بالألم هذه السوائل، ولكن يمكنك تقديم كميات صغيرة منها عدة مرات على مدار اليوم.

البخار

البخار يساعد على تحسين التنفس، ولكن بما أنه ينتج عن ماء ساخن فغالبًا ما يتخوف منه الآباء والأمهات على صغارهم، ولكنه فعال للغاية في علاج التهاب الحلق. فالبخار الدافئ يساعد على تحسين التنفس ويرطب الحنجرة ويساعد على التخلص من المخاط الزائد، ويمكنك تجربة البخار بصورة فعالة دون خطر على صغيرك منة خلال الخطوات التالية:

- شغلي الماء الساخن في الحمام وأغلقي الباب.

- اجلسي مع صغيرك في الحمام لتنفس البخار الناتج عن الماء الساخن لمدة نصف ساعة، وبالطبع لا تتركيه بمفرده.

الليمون

يعتبر الليمون صيدلية متحركة في بيتك، فالليمون الطازج يساعد على تخفيف آلام الحلق الملتهب والتخلص من المخاط الزائد، وهو غني بفيتامين ج الذي يعزز المناعة ويساعد الجسم على مقاومة العدوى المسببة للالتهاب بالحلق. وهو أيضًا غني بمضادات البكتيريا ومضادات الالتهابات التي تخفف من الأعراض الأخرى المرافقة للالتهاب، خاصة الناتج عن أدوار البرد مثل السعال وإفرازات الأنف، ويمكنك تقديم الليمون لطفلك بالطريقة التالية:

- اغلي عصير وقشر 4 ليمونات مع ملعقة كبيرة زنجبيل في كوب ماء.

- اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق، ثم صفيه.

- ضعي كمية مساوية من الماء على الخليط، وأضيفي العسل لتحسين المذاق.

- اجعلي صغيرك يشربه عدة مرات على مدار اليوم.

العسل

العسل مثل الليمون من العلاجات المنزلية الشهيرة في حالة التهاب الحلق وأدوار البرد عامة، وهو يقلل من أعراض الالتهاب ويرطب الحلق الجاف نتيجة الالتهاب، ويحتوي على مضادات للبكتيريا ومضادات للميكروبات، وهناك عدة طرق لتناول العسل وهي:

- امزجي ملعقة كبيرة من عسل النحل مع كوب من الماء الدافئ، وقلبيهما واجعلي الصغير يشربهما.

- امزجي ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون في كوب من الماء الدافئ، واجعلي الصغير يشربه ببطء.