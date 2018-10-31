اليوم.. "حاسبات عين شمس" تستضيف مخترع "الواي فاي"

تستضيف كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس، اليوم، برئاسة الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، في ندوة كبرى بالكلية، الدكتور حاتم زغلول مخترع الـ"واي فاي"، رئيس شركة Inovatian Inc، تحت رعاية الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس الجامعة.



وقالت الدكتورة نجوي بدر، عميدة الكلية، إن الندوت تأتي في إطار حرص إدراة الكلية على تعريف الطلاب بالنماذج الناجحة في مجال البرمجيات، مضيفة أن العالم سيتحدث في الندوة عن قصة نجاحه في الابتكار، وكيف تم اختراع WiFi، وكيفية عمل الشبكات اللاسلكية.

