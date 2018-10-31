طريقة عمل فطائر الجبن

المقادير

- طحين : 500 غراماً

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- سكر : ملعقة كبيرة

- زيت الزيتون : ملعقتان كبيرتان

- خميرة : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة كبيرة

- البيض : 1 حبة

- ماء دافئ : كوب (أو حسب الحاجة)





طريقة التحضير

1. نخلط الطحين و الحليب والسكر وزيت زيتون والخميرة والملح والبيض بالماء الدافئ لتصبح عجينة طرية ومتماسكة.





2. نتركها تختمر لمدة ساعة كاملة ثم نخرج الهواء ونتركها تخمر للمرة التانية، بعدل كل 10 دقائق نخرج الهواء أي من الضروري أن تخمر على 3 مرات.



