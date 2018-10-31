كاتب سياسي: إيران دولة احتلال لا فرق بينها وبين إسرائيل

قال الكاتب السياسي محمد جميح إن دولة ايران هي دولة محتلة بنفس الصفات التي تتعامل بها اسرائيل.

وذكر جميح أن إيران دولة احتلال، تحتل الأحواز العربية، والجزر الإماراتية، وإسرائيل دولة احتلال، تحتل فلسطين.

وأضاف:" وكما اغتالت إسرائيل"أبو جهاد"القيادي في حركة فتح الفلسطينية وغيره، قتلت إيران أحمد المولى زعيم جبهة النضال الأحوازية وغيره.

فلماذا يريد لنا وكلاء إيران العرب أن نفرق بين احتلال واحتلال؟