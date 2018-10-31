تشكيلة من سلاسل الذهب لإطلالة ناعمة هذا الموسم

نقدم لكم تشكيلة من السلاسل الناعمة الذهبية التي تتميّز بتصميمها الذي يلفت الأنظار، وهذا النوع من السلاسل يزيد من أنوثة الإطلالة خاصة إذا كان يتميز بتصميم ناعم وبسيط.





بعض الدور اختارت أن يكون السوتوار مرصّعاً بالأحجار الكريمة من الماس والزمرد والياقوت.. وغيرها. فيما فضلت دور أخرى أن تبقيه من الذهب الخالص.





فعلى سبيل المثال قدّمت دار شانيل CHANEL ضمن مجموعتها كاميليا Camelia عقد سوتوار مزيناً بزهرة الكاميليا ومصنوعاً بالكامل من الذهب الأصفر وهو يليق بكافة الأوقات والمناسبات، بإمكانك أن تتزيّني به في النهار مع الجينز والأزياء الكاجوال، كما بإمكانك أن تضعيه في المساء مع فستان أسود أنيق لمناسباتك الرسمية.





كذلك لفتنا التصميم الذي قدمه دار ديور Dior ضمن مجموعتها ديور روز Dior Rose والذي بالإمكان وضعه على طبقتين.





ومن الدور التي زيّنت السوتوار بأحجار كريمة نذكر دار بولغري Bulgari التي قدّمت تصميماً مزيّنا بحجر الزمرد الأخضر في مجموعتها سيربانتي Serpenti



