بومبيو يحث على مواجهة إيران بعد مخططها الإرهابي بالدنمارك

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، أن النظام الإيراني يسعى بكل الطرق لاستهداف أوروبا من خلال الجماعات الإرهابية التي يدعمها منذ أعوام.

وقال بومبيو، في تغريدة عبر تويتر، "أوروبا كانت هدفا للهجمات الإرهابية المدعومة من إيران منذ ما يقرب من 40 عاما"، وأضاف: ندعو حلفاءنا وشركاءنا لمواجهة تهديدات إيران للأمن والسلم.

تغريدات بومبيو حول إرهاب طهران في أوروبا، جاءت بعد إعلان الدنمارك، الثلاثاء، استدعاء سفيرها لدى إيران، عقب الكشف عن ضلوع طهران في التخطيط لهجمات إرهابية في كوبنهاجن.

وقال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسين إن بلاده ستدفع نحو فرض مزيد من العقوبات الأوروبية على إيران، عقب اكتشاف مخطط لهجمات إرهابية في بلادنا.

وقال رئيس جهاز الأمن الدنماركي، فين بورش أندرسن، في مؤتمر صحفي، إن الهجوم كان يستهدف زعيم الفرع الدنماركي لـ"حركة النضال العربي لتحرير الأهواز" (ASMLA).

وأكدت الشرطة أن نرويجيا على صلة بإيران اعتقل في 21 أكتوبر/تشرين الأول للاشتباه في تورطه بالمخطط.