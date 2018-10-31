الدنمارك: نسعى لفرض عقوبات أوروبية على إيران بعد مخطط الهجمات

قال وزير الخارجية الدنماركي أندرس سامويلسون، إن بلاده تسعى لفرض عقوبات أوروبية على إيران بعد مخطط الهجمات.

وأكد وزير الخارجية الدنماركي، في تصريحات صحفية، "نعتقد أن السلطات في إيران تقف وراء مخطط الهجمات الفاشل".

وأشار إلى أن بلاده سترد على ما تشتبه بأنها محاولة جهاز أمني إيراني شن هجوم على فرد في الدنمارك.

وأضاف أن الحكومة الدنماركية تجري محادثات مع دول أوروبية لبحث إجراءات أخرى.