طلاب يقتحمون فصول البنات بمدرسة شبرا الخيمة التجارية.. و"التعليم" تصدر قرارا هاما

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر فيه اقتحام عدد من الطلاب لفصول الطالبات بمدرسة شبرا الخيمة التجارية المتقدمة المشتركة نظام 5 سنوات.



ويظهر الفيديو اقتحام الطلاب لفصول الطالبات، وتهديد الفتيات ومحاولة الاعتداء عليهم، في ظل غياب المسؤولين والمعلمين بالمدرسة.



وعبر عدد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من تلك الواقعة، مؤكدين أنها تظهر مدى الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه الطلاب والشباب، مطالبين بمحاسبة المسؤول عن تلك الواقعة.



ومن جانبه، قال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه فور علمه بالواقعه أحال مسؤولي المدرسة للتحقيق، وتم إرسال لجنة من المتابعة لتقصي حقيقة ما حدث، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بوجود أي شخص أو مسؤول غير ملتزم بقوانين العمل التعليمية.

