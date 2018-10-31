النمسا تتبع أمريكا والمجر للانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة للهجرة

أفادت وكالة رويترز، اليوم أنّ النمسا ستتبع الولايات المتحدة والمجر في الانسحاب من اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الهجرة، وذلك بسبب المخاوف النمساوية بشأن سيادة البلاد والقيود المحتملة على حرية التحرك .

ونقلاً عن "سيباستيان كورتس" المستشار ونائب المستشارة هاينز كريستيان شتراخه، أنّ النمسا لم توقع على اتفاق التعامل مع اللاجئين وحقوق المهاجرين، الذي سيكون في ديسمبر، وتم اعتماده في مؤتمر للأمم المتحدة في مراكش بالمغرب.

وأضافت رويترز أنّ حكومة النمسا مطالبة باتخاذ قرار بشأن المعاهدة في وقت لاحق يوم الأربعاء.