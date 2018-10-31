تعرف على مزايا تحديث خرائط جوجل الجديد
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:38 ص
حصلت خدمة خرائط جوجل على العديد من المزايا الجديدة بعد إطلاق شركة جوجل تحديث جديد لها، ويعيد التحديث تصميم شاشة الإعدادات لسهولة البحث، وفقا لموقع AndroidPolice الأمريكي.
وأصبحت إعدادات التنقل الجديدة أكثر تفصيلاً، إذ يتم تنظيمها فى عدة أقسام فرعية للصوت وخيارات المسار الخريطة وخيارات القيادة، كما يتضمن خيارين الآن.
وتستخدم خرائط جوجل حتى الآن للتبديل تلقائيًا بين وضع الليل والظلام، اعتمادًا على الوقت، وما إذا كان المستخدم يقود في نفق، ومع التحديث الجديد، يمكنك تمكين وضع Dark وقتما تشاء.
وهناك بعض الإضافات الأخرى أيضا إذ تظهر خيارات المسار لتجنب الطرق السريعة والمعابر، بينما يمكن تغييرها سابقًا فقط عند البحث عن الاتجاهات قبل بدء التنقل.
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