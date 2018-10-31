تركيا ترفض إغلاق قاعدتها في قطر

في مؤشر جديد على استمرار التحالف القطري-التركي المثير للشبهات، أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن بلاده لن تقوم بإغلاق قادتها العسكرية في قطر، وأنه لا توجد صلة بين نشر قواتها والنزاع الخليجي الحالي.

ورفض وزير الخارجية التركي في تصريحات صحفية اليوم، طلب السعودية والدول الحليفة لها إغلاق قاعدة تركية عسكرية في قطر، واصفا إياه بـ"غير الواقعي".

وأوضح أوغلو أنه تم نشر القوات المسلحة التركية في قطر بموجب اتفاق التعاون الثنائي في المجالين العسكري والدفاعي الموقع بين تركيا وقطر في عام 2014، قبل وقت طويل من النزاع الخليجي في 2017.

وأضاف: "لذلك، لا توجد صلة بين نشر قواتنا العسكرية والنزاع الخليجي الحالي.. نحن نعتقد أن هذا الطلب غير واقعي".

ومنذ المقاطعة العربية لقطر في يونيو 2017، والعلاقات القطرية التركية تشهد مرحلة غير مسبوقة من عدم التوازن، إذ تسيطر أوهام الزعامة على الرئيس التركي، أردوغان، الذي وجد فرصة ذهبية في انبطاح أمير قطر، لبسط نفوذه في منطقة الخليج، في المقابل لا يمنع أمير قطر في التضحية باستقلال بلاده مقابل البقاء في الحكم.

وفي هذا، الصدد، تعهّدت قطر مؤخرا باستثمارات مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار، في خطوة تأتي دعما للاقتصاد التركي مع انهيار الليرة، وفي سبتمبر، أهدى تميم بن حمد طائرة خاصة فاخرة من طراز 747 لأردوغان، ما أثار موجة من الانتقادات بين صفوف المعارضة.

كما أعلنت تركيا في 5 من أكتوبر الجاري عن تأسيس شركة صناعات دفاعية مشتركة مع قطر، في خطوة جديدة تأتي في إطار نهج البلدين لتعزيز التعاون العسكري الثنائي بينهما.