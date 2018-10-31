مباشرة الآن.. تشيلسي | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث مباشر تشيلسي وديربي كاونتي| كورة او لاين

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يلتقي فريق تشيلسي أمام نظيره ديربي كاونتي في دور الـ32 لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، في مباراة لن تكون سهلة على البلوز.

مقدمة عن اللقاء:

يعيش فريق تشيلسي حالة فنية جيدة، بعدما استطاع الفوز مؤخرا على بيرنلي برباعية نظيفة في الدوري، وتعد هذه المباراة هي الثانية لفريق نادي تشيلسي الانجليزي في كاس رابطة المحترفين الانجليزية وكانت أول مباراة يخوضها تشيلسي في هذه البطولة يوم الاربعاء 26 سبتمبر الماضي، وواجه فيها فريق نادي ليفربول في الدور الـ3 من كاس الرابطة الانجليزية، وانتهت هذه المباراة بفوز تشيلسي بنتيجة 2-1.

وعلى الجانب الأخر يلعب ديربي كاونتي مباراته الرابعة في كاس الرابطة الانجليزية وكانت أخر مباراة يخوضها ديربي كاونتي في هذه البطولة يوم الثلاثاء 25 سبتمبر الماضي، وواجه فريق نادي مانشستر يونايتد في مباراة قد انتهت بالتعادل 2-2 بالضربات الترجيحية.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تنطلق مباراة تشيلسي وديربي كاونتي في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة، وتذاع المباراة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية 2.