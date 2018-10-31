ماجي جلينهال تفتتح العرض الخاص لفيلمها الجديد بنيويورك (صور)
الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:46 صأحمد جمال أحمد
افتتحت النجمة ماجي جلينهال، العرض الخاص لفيلمها الجديد The Kindergarten Teacher بحضور إعلامي وجماهيري كبير بمدينة نيويورك.
وكان مفاجأة حفل الافتتاح، حضور النجم جاك جلينهال شقيق النجمة ماجي جلينهال، ليدعم شقيقته في افتتاح فيلمها الجديد حيث خطفا الأضواء من جميع الحاضرين من نجوم الفيلم.
ويشارك في بطولة الفيلم كل من النجوم الشباب بول دانو وزوي كازان، والنجمة القديرة بريندا فاكارو.
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