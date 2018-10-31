لوس أنجلوس تشهد افتتاح ضخم لفيلم "The Nutcracker" (صور)





شهدت مدينة لوس أنجلوس افتتاحا ضخم للعرض الخاص لفيلم ديزني الكلاسيكي "كسارة البندق" أو The Nutcracker، بحضور إعلامي وجماهيري كبير.





وظهر بالعرض الخاص للفيلم أبطاله النجم مورجان فريمان والنجمة كيرا نايتلي والنجم الإنجليزية القديرة هيلين ميرين، وهو يعد أحد أعمال ديزني الفنية التي تحولت من الرسوم المتحركة للشاشة الفضية.





وسبق أن قامت ديزني بتحويل العديد من أفلامها لنسخة سينمائية من بينها الجميلة والوحش وسيندرلا، ويتوقع أن تحول قريبا فيلم علاء الدين والمصباح السحري.



