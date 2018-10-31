هكذا علقت نوال الزغبي على اتهامها بالسخرية من إليسا





في أول تعليق للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، على تغريدتها المثيرة للجدل والتي اتهمها البعض بسببها بالسخرية من زميلتها المطربة إليسا أكدت الزغبي، أنها لم تقصد أحد بكلامها فهي تركز على أعمالها فقط والتحضير لألبومها الجديد.





وأوضحت الزغبي، في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس لديها وقت للتفكير بالآخرين، وعلقت قائلة: "أنا مش فاضية".





كان أحد متابعي الزغبي، تسائل بدهشة عن سبب ضم ألبومها الجديد 8 أغاني فقط، فردت عليه قائلة: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سخرية إليسا وألبومها الأخير.











