ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هكذا علقت نوال الزغبي على اتهامها بالسخرية من إليسا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:18 ص
هكذا علقت نوال الزغبي على اتهامها بالسخرية من إليسا
طباعة
 

في أول تعليق للمطربة اللبنانية نوال الزغبي، على تغريدتها المثيرة للجدل والتي اتهمها البعض بسببها بالسخرية من زميلتها المطربة إليسا أكدت الزغبي، أنها لم تقصد أحد بكلامها فهي تركز على أعمالها فقط والتحضير لألبومها الجديد.

وأوضحت الزغبي، في تصريحات تلفزيونية، أنه ليس لديها وقت للتفكير بالآخرين، وعلقت قائلة: "أنا مش فاضية". 

كان أحد متابعي الزغبي، تسائل بدهشة عن سبب ضم ألبومها الجديد 8 أغاني فقط، فردت عليه قائلة: "8 هيتات مش أحسن من 16 أغنية ما بينسمعوا"، الأمر الذي فسره رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنه سخرية إليسا وألبومها الأخير.



المزيد عن: نوال الزغبي نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما اليسا الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
تقييمك لألبوم شيرين عبدالوهاب "نساي"؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 8:00:01 AM