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رغم العملية الإرهابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة: أيام قرطاج السينمائية ستنتظم في موعدها

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:15 ص
رغم العملية الإرهابية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة: أيام قرطاج السينمائية ستنتظم في موعدها
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محمد وليد الجموسي
 
أدان المدير العام لأيام قرطاج السينمائية نجيب عياد والهيئة المديرة لهذه التظاهرة السينمائية، بشدّة الهجوم الإرهابي الذي جدّ ظهر  الاثنين بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

وأكّد نجيب عيّاد، في بلاغ أصدرته الهيئة المديرة لأيام قرطاج السينمائية 2018، على أن هذه التظاهرة ستنعقد في موعدها وستحتفي بقيم التسامح والانفتاح وحب الحياة.

وأضاف البلاغ بأن أيام قرطاج السينمائية ستبقى صورة تونس العاكسة للحرية والتسامح، متشبثة بقناعاتها و"لن تنحني أمام حاملي المشاريع الظلامية، وتصدح عاليا وبقوة بأن الثقافة هي السد المنيع والوحيد ضد الجهل وأعداء الحياة"
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