الجزائر "تدين بشدّة التفجير الارهابي "بوسط العاصمة وتؤكّد "وقوفها الدائم مع تونس"

أدانت الجزائر "بشدة" التفجير الإرهابي الذي استهدف أول أمس الاثنين سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس .





وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائريّة "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الاثنين ، سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس".





وأكّد وفق ما اوردته وكالة الانباء الجزائرية "تضامن الجزائر الكامل ووقوفها الدائم مع تونس حكومة وشعبا، في وجه هذه الآفة البغيضة" مجدّدا "شجب الجزائر القوي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تدل على أن الإرهاب خسر كل رهاناته ويئس من زعزعة استقرار تونس".





كما أعرب عن ثقة الجزائر بأن "تونس القوية بمؤسساتها وبتلاحم شعبها، قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه".