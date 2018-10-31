ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

الجزائر "تدين بشدّة التفجير الارهابي "بوسط العاصمة وتؤكّد "وقوفها الدائم مع تونس"

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:14 ص
الجزائر تدين بشدّة التفجير الارهابي بوسط العاصمة وتؤكّد وقوفها الدائم مع تونس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
أدانت الجزائر "بشدة" التفجير الإرهابي الذي استهدف أول أمس الاثنين سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف في تصريح لوكالة الأنباء الجزائريّة "ندين بشدة التفجير الإرهابي الذي استهدف أمس الاثنين ، سيارة للشرطة التونسية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس".

وأكّد وفق ما اوردته وكالة الانباء الجزائرية "تضامن الجزائر الكامل ووقوفها الدائم مع تونس حكومة وشعبا، في وجه هذه الآفة البغيضة" مجدّدا "شجب الجزائر القوي لمثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تدل على أن الإرهاب خسر كل رهاناته ويئس من زعزعة استقرار تونس".

كما أعرب عن ثقة الجزائر بأن "تونس القوية بمؤسساتها وبتلاحم شعبها، قادرة على رفع التحدي ومواجهة الإرهاب والقضاء عليه".  
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
جنوى
كأس ملك إسبانيا
مليلية
-
x
20:30
-
ريال مدريد
كولتورال ديبورتيفا ليونيسا
-
x
22:30
-
برشلونة
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
آرسنال
-
x
21:45
-
بلاكبول
وست هام يونايتد
-
x
21:45
-
توتنهام هوتسبير
تشيلسي
-
x
21:45
-
تشيلسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/31/2018 8:00:26 AM