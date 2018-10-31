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المنظمة الدولية للفرنكوفونية تدين بشدّة التفجير الإنتحاري بتونس العاصمة

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:13 ص
المنظمة الدولية للفرنكوفونية تدين بشدّة التفجير الإنتحاري بتونس العاصمة
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محمد وليد الجموسي
 
أدانت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، ميشال جان، بكل شدّة، عملية التفجير التي نفّذت الإثنين وسط تونس العاصمة.

وقالت في هذا الصدد: "أدين هذا الإعتداء المُشين والجبان الذي روّع كل التونسيين. هذا التفجير الإنتحاري بالحزام الناسف هو محاولة أخرى لإفشاء الرعب والهلع حول العالم والإخلال بتوازن المؤسسات الديمقراطية التونسية وإرباك السّلم الكونية".

كما دعت إلى تضافر الجهود على الصعيد متعدّد الأطراف، بما يبعث برسالة واضحة مفادها أن المجموعة الدولية متّحدة في حربها على هذه الآفة". 

وقد قدّمت الأمينة العامة باسم الشعوب الفرنكوفونية، مشاعر المواساة لضحايا هذه العملية ولكافة الشعب والسلطات التونسية"، وفق بلاغ صادر عن المنظمة الدولية للفرنكوفونية. 
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