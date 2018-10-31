مشاركة قياسية في النسخة الثلاثين للبطولة العربية لتنس الطاولة بتونس

تنظم الجامعة التونسية لتنس الطاولة بالشراكة مع الاتحاد العربي للعبة والمرصد الوطني للرياضة من 2 الى 8 نوفمبر المقبل بقصر الرياضة بالمنزه منافسات النسخة الثلاثين للبطولة العربية للاندية بمشاركة 39 فريقا من 12 دولة.





واوضح لطفي قرفال رئيس الجامعة التونسية لتنس الطاولة خلال لقاء اعلامي انعقد بالعاصمة ان هذه البطولة التي تستضيفها تونس للمرة الاولى ستعرف مشاركة قياسية ب39 فريقا من بينها 14 في صنف السيدات مبينا ان هذه النسخة ستشهد حضور عدة اندية بارزة ولاعبين متميزين خاصة من الصين.





وكان الاتحاد العربي للعبة منح كل جامعة حق المشاركة خلال منافسات هذه البطولة بثلاثة فرق في صنف الرجال وثلاثة اخرى في صنف السيدات الى جانب الاعتماد على لاعب اجنبي واحد في كل فريق.





وبخصوص المشاركة التونسية اعلن رئيس الجامعة ان ستة اندية (3 في الرجال و3 في السيدات) ستخوض غمار هذه البطولة وهي التقدم الرياضي التميمي والمضرب الذهبي البنزرتي وجمعية رفراف الرياضية في صنف الرجال والجمعية الرياضية لاسمنت بنزرت والعنقود الذهبي بقرمبالية والمضرب الذهبي بالقلعة الصغرى في صنف السيدات.





وحول حظوظ الاندية التونسية لم يخف لطفي قرفال صعوبة المهمة مبينا في نفس الوقت ان البطولة تشكل فرصة جديدة للعناصر التونسية الشابة للاحتكاك بالمستوى العالي وكسب مزيد من الخبرة في ظل مشاركة عدد من الاندية الخليجية والمصرية التي تضم في صفوفها لاعبين من الصين.





وقال في هذا السياق "في غياب الامكانيات تمر رياضة تنس الطاولة في تونس بفترة صعبة خصوصا ازاء المشاركات القليلة للاندية التونسية في الدورات الدولية" مضيفا "مع ذلك نجحت بعض الاندية على غرار التقدم الرياضي التميمي والعنقود الذهبي بقرمبالية في تحقيق نتائج ايجابية على الصعيد العربي سنة 2017 من خلال احرازها على التوالي الذهب بالمغرب والبرونز بلبنان.





وستحاول بعض العناصر التونسية البروز خلال هذه البطولة مثل ادم حمام بطل افريقيا 2017 ونديم بن مكي وعبد الرزاق صوابني وانيس حميدة وفدوى القارسي ومنال البقلوطي وشيماء اللطيف.





وتجدر الاشارة الى مشاركة اللاعبة الفرنسية من اصول صينية شونغ ريهام ضمن نادي العنقود الذهبي بقرمبالية.



