وزارة الفلاحة اقترحت خطة عمل على خمس سنوات لحسن التصرف في مياه الري

أكّد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية، عبد الله الرابحي، الثلاثاء ، أنّ وزارة الفلاحة اقترحت خطة عمل على مدى خمس سنوات تتضمن خارطة فلاحية جديدة لحسن التصرف في مياه الري، وذلك من خلال استعمال تقنيات جديدة للري.





وافاد الرابحي، في لقاء حول ترشيد استهلاك مياه الري بمقر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، انه تم رصد حوالي 1000 مليون دينار لتعصير المناطق السقوية.





وتحدث كاتب الدولة عن موسم الأمطار لهذه السنة، واصفا إياه "بالطيب جدا"، إذوصلت إيرادات المياه في السدود إلى مليا متر مكعب (3) مقابل نحو 590 م3، السنة المنقضية، أي بزيادة قدرها 400 مليون م3. علما و أن طاقة السدود في البلاد تصل الى حوالي 2 مليار و200 م3 ، وهو ما يعني نسبة امتلاء للسدود في حدود 50 بالمائة.





وأكد رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار، من جانبه، أن حسن استغلال مياه الري يتطلب إيجاد زراعات بديلة لا تستهلك الكثير من الماء وبذورا تتأقلم مع المناخ الجاف، مع التوجه إلى الحلول الجذرية وهي تحلية المياه.





وأضاف أن تونس ستشهد، بحكم التغيرات المناخية، سنوات جفاف وهو ما يتطلب مزيد التحكم في استغلال الثروات المائية ولا سيما منها مياه الري التي تصل إلى 80 بالمائة من الاستهلاك الجملي للمياه.