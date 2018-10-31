منظمة الأعراف واتحاد الفلاحة و"كوناكت" ينددون بالعملية الارهابية بالعاصمة تونس

ندّد كل من الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، بالعملية الإرهابية التي استهدفت، الاثنين، عددا من أعوان الأمن الوطني بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.





وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، (منظمة أعراف)، أهمية وحدة التونسيين ومختلف القوى الوطنية في التصدي لكل أشكال العنف والتطرف، معربة عن تضامنها الكامل مع الجرحى ومع جهود قوات الأمن والجيش بهدف حماية الشعب التونسي وأمنه واستقراره.





وأدان الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان له العملية الانتحارية، مجددا مساندته لكافة أسلاك وأجهزة قوات الأمن والجيش. ودعا جميع التونسيين إلى وحدة الصف إضافة إلى الترفع عن التجاذبات السياسية والحزبية الضيقة للحفاظ على أمن البلاد.





واستنكرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، بدورها، "العمل الإجرامي الجبان" الذي قالت إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يمس من النجاحات الكبيرة التي حققتها قوات الأمن والجيش في مقاومة الإرهاب مهمها كان مصدره.





وشهدت العاصمة تونس عشية الاثنين (على الساعة الثانية زوالا) تفجيرا إرهابيا نفذته انتحارية واستهدف دورية أمنية، مما أسفر عن مصرعها وجرح 15 عونا أمنيا وخمسة مدنيين.