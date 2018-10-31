حملة تحسيسية للشركة الوطنية للسكك الحديدية حول مخاطر عبور تقاطعات السكة مع الطرقات

بمناسبة اليوم المغاربي التحسيسي حول مخاطر عبور تقاطعات السكك الحديدية مع الطرقات نظمت الشركة الوطنية للسكك الحديدة تظاهرات لتذكير المواطنين وخاصة الشباب بضرورة احترام إشارات المرور لتفادي الحوادث التي خلفت في السداسي الاول من سنة 2018 5 قتلى و9 جرحى في 33 حادثا.





وتضمن اليوم التحسيسي المحتفى به في كل من تونس والجزائر والمغرب في يوم واحد والمقام في تونس العاصمة في المحطة الرئيسية للقطارات بساحة برشلونة وعلى مستوى تقاطع حمام الشط إقامة جناح تنشيطي ببهو المحطة لتحسيس المسافرين والمارة بمخاطر عبور التقاطعات بين السكة الحديدية والطريق بهدف الحد من الحوادث وتغيير سلوكات مستعملي الطريق حسب ما أفاد به (وات)، فتحي المكسي، مدير الاتصال والعلاقات مع المواطن بالشركة الوطنية.





ويوجد في تونس الجمهورية 1127 تقاطع بين السكك الحديدة والطرقات تتوزع بين حضرية وريفية عادة ما تكون مجهزة بحواجز أوتوماتيكية وعلامات ضوئية وعلامات معدنية تشير الاحصاءات الى أن الحوادث في مستواها خلفت بين سنوات 2015 و2018 (السداسي الاول) 93 قتيلا و 214 جريحا لكن هذه الحوادث انخفضت خلال هذه الفترة بشكل ملحوظ.





ونظمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية والجمعية التونسية للسلامة المرورية ووزارة التربية حملة خلال سنة 2018 شملت معاهد الضاحية الجنوبية ورصدت مجموعة من الجوائز في مسابقات للتلاميذ لاختيار أحسن معلقة تحسيسية فاز فيها التلميذ طه الدخيلي بالجائزة الاولى وستة تلاميذ آخرين وتم تكريم مجموعة من 28 تلميذا وأنجزت ومضات تلفزية، وفيديو لشبكة التواصل الاجتماعي شاركت في اليوم التحسيسي المغاربي.





وتشرف على تنظيم التظاهرات التحسيسية على الصعيد المغاربي اللجنة المغاربية للنقل السككي المحدثة سنة 1965 وتوسعت في ماي 1990 الى خمس شبكات مغاربية تشمل ليبيا وموريتانيا وتهدف الى تحسين استغلال الشبكات المغاربية للنقل السككي.