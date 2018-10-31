المجتمع المدني يدين الحادثة الإرهابية التي جدت بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة

أدانت تسع منظمات وجمعيات المجتمع المدني، في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء، الحادثة الإرهابية التي جدت الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، معتبرة أنها تستهدف أمن تونس واستقرارها.





وعبرت هذه المنظمات والجمعيات، عن تضامنها الكامل مع الجرحى من أمنيين ومدنيين، داعية كل التونسيين والقوى السياسية والمدنية الى مزيد التضامن والتآزر ونبذ الخلافات الجانبية حتى يمكن مواجهة كل مظاهر التطرف.





وأكدت أن القضاء على الارهاب لا يتحقق بسن القوانين الزجرية، بل بمزيد احترام الحريات الفردية والعامة، ووضع استراتجية وطنية تعالج الظاهرة من مختلف جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية.





ووقعت هذا البيان المشترك كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس، وفيدرالية التونسيين لمواطنة الضفتين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، وجمعية "يقظة" من اجل الديمقراطية والدولة المدنية، وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية، والجمعية التونسية للتنمية والتكوين، والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية.





يشار إلى أن وزارة الداخلية، افادت في بلاغ محيّن لها الثلاثاء، بخصوص الإصابات في صفوف الأمنيين والمدنيين عقب التفجير الانتحاري الذي جد أول أمس الاثنين في شارع الحبيب بورقيبة، بأن 13 شخصا (10 أمنيين و3 مدنيين) لا يزالون تحت الرعاية الطبية و ان حالاتهم مستقرة.





وأضافت أنه تم قبول 15 مصابا في صفوف الأمنيّين بالمستشفى العسكري وقد بدؤوا بالمغادرة، فيما بقي منهم 10 تحت الرعاية الطبية. كما تم قبول 5 مدنيّين بقي منهم 3 في المستشفى، مشددة على ان حالتهم جميعا مستقرّة.





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