زياد العذاري: تونس تحتضن مقر المعهد الإفريقي للإحصائيات الذي يدشن يوم 2 نوفمبر 2018

كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، أن تونس ستحتضن مقر المعهد الإفريقي للإحصائيات الذي ينتظر تدشينه يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، وفق قوله.





وجاء هذا الإعلان في معرض حديثه خلال مشاركته في أشغال الدورة 33 للجنة الحكومية الدولية لخبراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي تنعقد حتى 2 نوفمبر 2018 حول موضوع "ثورة المعطيات في شمال إفريقيا: وضع المعطيات في خدمة التحول الهيكلي".





يشار إلى أن تونس تعمل على صياغة مشروع قانون جديد يتعلق بالإحصائيات سيمرر إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة، بحسب الوزير.



