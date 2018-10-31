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زياد العذاري: تونس تحتضن مقر المعهد الإفريقي للإحصائيات الذي يدشن يوم 2 نوفمبر 2018

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 07:00 ص
زياد العذاري: تونس تحتضن مقر المعهد الإفريقي للإحصائيات الذي يدشن يوم 2 نوفمبر 2018
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محمد وليد الجموسي
 
كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري،  أن تونس ستحتضن مقر المعهد الإفريقي للإحصائيات الذي ينتظر تدشينه يوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، وفق قوله.

وجاء هذا الإعلان في معرض حديثه خلال مشاركته في أشغال الدورة 33 للجنة الحكومية الدولية لخبراء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة التي تنعقد حتى 2 نوفمبر 2018 حول موضوع "ثورة المعطيات في شمال إفريقيا: وضع المعطيات في خدمة التحول الهيكلي".

يشار إلى أن تونس تعمل على صياغة مشروع قانون جديد يتعلق بالإحصائيات سيمرر إلى البرلمان في الأسابيع المقبلة، بحسب الوزير.  

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