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الأهلي يزف بشرة سارة لجماهيره قبل موقعة الترجي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:19 ص
الأهلي يزف بشرة سارة لجماهيره قبل موقعة الترجي
الاهلي
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عمرو مصطفى
 

أكد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، أنه تم تخصيص تذاكر الدرجة الثالثة بشكل كامل للجماهير وليس أعضاء الجمعية العمومية.

 

وقال مرجان خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": " مليون مشجع يرغب في حضور المباراة من ملعب برج العرب ولكن في النهاية هناك سعة محددة سنتلزم بها ويوم الخميس المقبل سيتم تحديد منافذ في الإسكندرية لبيع التذاكر وتم تخصيص 3 آلاف تذكرة لجماهير الترجي".

 

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي مساء الجمعة المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

 

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